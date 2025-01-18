Западные СМИ предоставляют глупую аналитику о президенте России Владимире Путине. Об этом профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети X.

Он напомнил, что жители европейских стран получают информацию именно в таком ключе, поэтому у них нет возможности обсуждать беспокойства, которые высказывают власти России.

«Politico распространяет дезинформацию. Где цитата Путина, обещающего завоевать Украину за три дня?» — задался вопросом профессор.

Дизен напомнил, что в 2022 году США или Великобритания повлияли на срыв переговоров между Россией и Украиной. Российский лидер никогда не заявлял о «завоевании Украины» за три дня. Профессор также напомнил о вкладе НАТО в прекращение дипломатии и активном вооружении ВСУ.

Ранее Дизен заявил об обострении украинского конфликта в ближайшие две недели из-за провокационных действий киевского режима. Он отметил, что такая ситуация сложится по вине Владимира Зеленского.

Немецкий журналист Флинн Джейкобс заявил, что Германия рискует потерять миллиарды из-за ответа России на санкции, писало «АБН24».