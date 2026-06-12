В Норвегии оштрафовали шведов за кидание камней через границу с Россией

Трех шведов оштрафовали в Норвегии за кидание камней через границу с Россией

Полиция Норвегии задержала и оштрафовала трех граждан Швеции более чем на 800 долларов за кидание камней через государственную границу с Россией. Об этом телеканалу TV2 сообщили в пресс-службе управления полиции в области Финнмарк.

«Полиция арестовала трех граждан Швеции, кидавших камни через границу в Россию. Всем им выписали штраф в размере 844 доллара за нарушение границы», — заявили в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что закон Норвегии запрещает совершать действия запугивающего или угрожающего характера, направленные на государственную границу или через нее.

Посольство России в Осло предупреждало, что страна примет необходимые меры военно-технического характера в связи с планами и действиями Норвегии, угрожающими ее национальной безопасности. Речь идет о размещении ядерного оружия в северных регионах страны.