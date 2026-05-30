Посольство России анонсировало ответ на действия Норвегии

Россия примет меры военно-технического характера в связи с действиями и планами Норвегии, угрожающими национальной безопасности. Об этом заявили в российском посольстве в Осло, сообщило РИА «Новости» .

Дипломаты прокомментировали сотрудничество норвежского руководства с Францией по вопросам ядерного сдерживания и обмену разведданными, а также проект размещения ударных вооружений на севере государства.

В дипмиссии подчеркнули, что действия и планы скандинавской страны представляют непосредственную угрозу для национальной безопасности России. По словам сотрудников посольства, ситуация не останется без адекватного военно-технического ответа, конкретные параметры которого находятся в ведении Минобороны.

Ранее посол в Осло Николай Корчунов сообщил, что силы НАТО начали отрабатывать сценарии морской блокады и захвата Калининградской области. В учениях приняли участие и норвежские военные.