В Норвегии 135-метровый корабль сел на мель во дворе мужчины и едва не снес его дом

Украинец уснул на дежурстве и едва не снес кораблем дом норвежца

Украинский моряк уснул на смене и посадил 135-метровое судно на мель прямо возле дома норвежца. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Экипаж сухогруза состоял из 16 человек различных национальностей: литовцев, норвежцев, россиян и украинцев. Один из украинских членов команды, 30-летний второй помощник капитана, признался, что уснул во время дежурства и в момент столкновения на рабочем месте не был.

Мужчина проходит по делу как подозреваемый. Следствие выясняет точные причины случившегося.

В результате аварии травм никто не получил, повреждения корабля проверяют, арендующая судно компания проводит оценку ущерба.

Хозяин дома рассказал, что ранним утром его разбудили соседи. Увиденное из окна мужчину очень удивило.

Ранее судно село на мель около острова Шикотан в Сахалинской области.