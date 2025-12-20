В Нью-Джерси столкнулись два поезда, 17 человек пострадали

В американском штате Нью-Джерси столкнулись два пассажирских поезда, 17 человек пострадали. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на транспортную корпорацию NJ Transit.

Железнодорожная авария случилась в пятницу вечером. Составы столкнулись в городе Монтклэр. Столкновение вызвало небольшой сход с рельсов.

Как сообщил представитель компании-перевозчика Джон Шартье, травмы пострадавших пассажиров не несут угрозы жизни.

Причина столкновения остается неизвестной. По данным Национального совета по безопасности на транспорте, на место направлена команда для расследования происшествия.

Ранее в Таиланде произошла похожая железнодорожная авария — локомотив столкнулся с пассажирским составом. Пострадали 18 иностранных туристов, четверо из них оказались тяжело ранены.