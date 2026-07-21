В Нью-Дели при разгоне марша пострадали более 100 полицейских

Как минимум 60 протестующих и 118 полицейских пострадали при разгоне шествия к парламенту Индии, организованного молодежным движением Cockroach Janta Party. Об этом сообщила пресс-служба полиции Нью-Дели, заявление привело издание India Today .

Правоохранители подчеркнули, что участники вели себя буйно и агрессивно, прибегая к насилию, а также игнорировали требования разойтись.

Протестующие нанесли ущерб общественному имуществу, добавили в полиции.

«В ходе инцидента пострадали до 20 единиц государственного транспорта, а также другое имущество», — отмечается в заявлении силовиков.

На месте акции задержали 70 протестующих. Против них завели уголовные дела.

В движении утверждают, что CJP объединило уже 40 тысяч активистов. Акция у парламента провели после скандала с переносом медицинского экзамена и утечкой экзаменационных материалов. Затем несколько активистов объявили голодовку.