В Индии заблокировали Telegram

В Индии ограничили работу Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах

Власти Индии ограничили работу мессенджера Telegram до 22 июня на время пересдачи вступительных экзаменов в медицинские вузы. Об этом сообщила пресс-служба национального агентства по тестированию.

«Меру приняли в интересах общественного порядка в ответ на использование платформы мошенниками для обмана кандидатов, пересдающих медицинский экзамен 21 июня 2026 года», — подчеркнули в ведомстве.

Изначально экзамен прошел в мае, но результаты аннулировали после громкого скандала с утечкой экзаменационных заданий. В итоге правительство решило заблокировать платформу полностью, точечное удаление чатов и каналов не дало результата в борьбе с поддельными ответами на тесты.

В агентстве подчеркнули, что правильных ответов экзаменационных материалов в публичном доступе нет, а обещания их предоставить являются мошенничеством.

Ранее Telegram за сутки заблокировал свыше 100 тысяч групп и каналов.