В Индии заблокировали Telegram
В Индии ограничили работу Telegram до 22 июня из-за мошенничества на экзаменах
Власти Индии ограничили работу мессенджера Telegram до 22 июня на время пересдачи вступительных экзаменов в медицинские вузы. Об этом сообщила пресс-служба национального агентства по тестированию.
«Меру приняли в интересах общественного порядка в ответ на использование платформы мошенниками для обмана кандидатов, пересдающих медицинский экзамен 21 июня 2026 года», — подчеркнули в ведомстве.
Изначально экзамен прошел в мае, но результаты аннулировали после громкого скандала с утечкой экзаменационных заданий. В итоге правительство решило заблокировать платформу полностью, точечное удаление чатов и каналов не дало результата в борьбе с поддельными ответами на тесты.
В агентстве подчеркнули, что правильных ответов экзаменационных материалов в публичном доступе нет, а обещания их предоставить являются мошенничеством.
Ранее Telegram за сутки заблокировал свыше 100 тысяч групп и каналов.