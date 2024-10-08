В Нидерландах резко снизился объем замороженных активов России

Telegraaf: сумма замороженных активов РФ в Нидерландах сократилась почти в 7 раз

В Нидерландах объем замороженных российских активов снизился почти в семь раз с начала года — с 660 миллионов евро до 97,2 миллиона евро. Об этом сообщила газета De Telegraaf со ссылкой на доклад главы МИД страны Каспара Вельдкампа.

«На 1 июля общая сумма частных замороженных активов в Нидерландах составляла всего 97,2 миллиона евро», — говорится в материале.

Издание отметило, что с момента принятия первых пакетов санкций в отношении России была заблокирована сумма в 660 миллионов евро.

С того времени большая часть активов была разблокирована, причем 430 миллионов евро пришлись на две компании, одна из которых добилась этого благодаря тому, что была «формально дистанцирована» от российского владельца.

Есть еще один способ разморозки активов, когда необходимо погасить долги.

Ранее МИД РФ назвал блокировку российских активов и любые действия с ними воровством, добавив, что мировое сообщество должно расценивать происходящее как «экономический бандитизм со стороны коллективного Запада».