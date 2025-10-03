В Китае ввели режим экстренного реагирования из-за приближения тайфуна «Матмо»

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой Китая активировал четвертый уровень экстренного реагирования в провинциях Гуандун и Хайнань в связи с приближением тайфуна «Матмо». Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV) .

По данным метеорологического управления страны, тайфун достигнет острова Хайнань 5 октября, сопровождаясь проливными дождями и сильным ветром.

Местным властям поручили вернуть суда в порты, эвакуировать экипажи на берег, усилить меры по предотвращению последствий непогоды и обеспечить безопасность туристов в период национальных праздников. В регион также направили две оперативные группы для помощи в работе служб экстренного реагирования.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на ЧС, где первый уровень является наивысшим.

Ранее в провинции Гуандун эвакуировали свыше миллиона и 44 тысяч человек из-за надвигающегося супертайфуна «Рагаса».