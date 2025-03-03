В Нидерландах нашли картину, похищенную более полувека назад

Telegraaf: картину Брейгеля-младшего, похищенную в 1974 году, нашли в музее

Картину Питера Брейгеля-младшего «Женщина, несущая угли», украденную из музея в Польше в 1974 году, нашли в другом музее — в Нидерландах. Об этом сообщило издание Telegraaf .

Нашел полотно арт-детектив Артур Бранд. Предположительно, картину в 1970-х вывезли контрабандой из Гданьска через порт Гдыня, а причастны к этому могли быть польские спецслужбы.

В сентябре прошлого года детектив узнал о выставке в музее Гауда в Нидерландах, среди экспонатов которой была картина Брейгеля-младшего, похожая на пропавшую. Изучив архивы и материалы Интерпола, Бранд пришел к выводу, что это одна и та же работа.

Министерство культуры Польши уже узнало о находке и поначалу даже не поверило в происходящее. Теперь власти двух стран будут решать вопрос о возвращении картины в Гданьск.

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