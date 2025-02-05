Китайский художник заплатил коллеге 690 тысяч долларов и извинился за плагиат

Суд обязал китайского художника Е Юнцин выплатить пять миллионов юаней (около 690 тысяч долларов) бельгийскому коллеге Кристиану Сильвену и публично извиниться перед ним за многолетний плагиат. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

В 2019 году Сильвен обвинил Е Юнцина в плагиате 87 работ за последние 25 лет. Китаец отрицал это и заявлял, что просто вдохновлялся работами бельгийского мастера. Однако суд в Пекине, специализирующийся на интеллектуальной собственности, признал вину Е Юнцина.

Китайский художник подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, но решение суда осталось в силе. После этого он выступил в местной газете Legal Daily, где заявил, что уважает вердикт и хочет извиниться перед Сильвеном.

Работы Е Юнцина продавались на аукционах намного дороже, чем Сильвена — самое дорогое полотно авторства китайца ушло с молотка за более чем 1,2 миллиона долларов, а другие картины выставлялись в самых престижных частных коллекциях, тогда как бельгиец в среднем получал за произведение около шести тысяч евро.

В сентябре индийский режиссер Сохам Шах обвинил стриминговую платформу Netflix в плагиате, заявив, что у него украли сюжет фильма «Фортуна», чтобы создать сериал «Игра в кальмара».