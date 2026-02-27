В Нидерландах министр оскандалился из-за селфи

Провокационную выходку устроил министр социальных дел и занятости Нидерландов Ханс Вайлбриф. Он опубликовал селфи под неприличную песню рэпера Milolaathetlukken и заявил, что ее выбрал новый премьер-министр Роб Йеттен. Пост вышел в Instagram*.

Вайлбриф сфотографировался с министром образования, культуры и науки 49-летней Рианне Лесхерт. Он озвучил селфи песней рэпера Milolaathetlukken, в припеве которой пелось о встрече с девушками в постели.

«Музыку подбирал Роб. Надеюсь, что это ок», — написал 62-летний министр.

Йеттен стал самым молодым премьер-министром Нидерландов, ему 38 лет. Коалиционное правительство в новом составе принесло присягу 23 февраля.

Ранее нетипичным для чиновника поведением в соцсетях отличился премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он опубликовал видео дурачеств с председателем правительства Польши Дональдом Туском.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.