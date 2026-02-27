Сердечное видео Пашиняна с Туском высмеяли на российском ТВ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства Польши Дональд Туск на видео из Варшавы вели себя так, будто они больше, чем коллеги. Ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева высмеяла политиков в телеграм-канале .

Ролик опубликовал премьер Польши с пожеланиями хорошего дня и любви всем подписчикам. На нем Туск подкрался к Пашиняну в шляпе, показал ладонями сердечко, затем они посмеялись и обнялись. Все это происходило под песню Snap армянской певицы Розы Линн.

Премьер Польши тоже опубликовал его у себя в соцсетях с подписью: «Вы этого не ожидали!». Видео собрало тысячи лайков и комментариев.

Пашинян прибыл в Варшаву 25 февраля с двухдневным визитом. Он обсудил с Туском урегулирование отношений Арменией и Азербайджаном, реализацию инициативы TRIPP, сотрудничество на площадке Евросоюза.

Видео с Туском может стать новым мемом, как это случилось с октябрьским перформансом Пашиняна. Пародии на «грустного Пашиняна» разлетелись по соцсетям.