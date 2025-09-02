В Непале тигр отгрыз голову местному жителю

В провинции Мадхеш в Непале тигр напал на 55-летнего местного жителя. Об этом сообщило издание Republica .

По данным журналистов, происшествие случилось в городе Джитпурсимара.

Мужчина отправился на скутере в лес за кормом для скота и не вернулся домой. Его родственники обратились в полицию, после чего правоохранители вместе с солдатами организовали поисковую операцию.

Во время поисков в лесу нашли останки. По данным полицейских, его разорвал тигр. Зверь отгрыз мужчине голову, которую пока не отыскали. По факту случившегося начали разбирательство.

