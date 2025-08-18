Крокодил растерзал мужчину на глазах у семьи

Daily Mail: в Индонезии крокодил напал на мужчину и утащил под воду

В Индонезии крокодил набросился на мужчину и утащил его под воду на глазах у семьи. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Арифуддин отдыхал с семьей на реке Булете. Внезапно он почувствовал резкую боль: огромная рептилия вцепилась ему в ногу. Мужчина закричал, пытаясь удержаться на плаву. Но хищник, не ослабляя хватки, тянул его все глубже под воду. Очевидцы сняли происшествие на видео.

«На кадрах запечатлено ужасающее нападение: Арифуддин отчаянно вытягивает одну руку, пытаясь удержаться на плаву посреди реки. Несколько жителей деревни бросились на помощь, когда раздались крики, но он исчез под водой прежде, чем они смогли до него добраться», — написали авторы публикации.

Спасательные бригады выехали на место происшествия после сообщений о нападении. Они заметили крокодила, несущего тело жертвы по мутной воде, но не смогли сразу его вытащить.

Рептилия кружила несколько часов, прежде чем устремилась к берегу примерно в миле от места, где был пойман Арифуддин. Местные жители соорудили простую ловушку, чтобы заманить крокодила поближе, а затем прогнать рептилию. Останки Арифуддина извлекли и передали родственникам для захоронения.

«Местные жители были шокированы, поскольку река, которую часто используют для купания и стирки одежды, ранее не считалась местом обитания крокодилов», — отметили журналисты.

Ранее в Пакистане крокодил напал на женщину, стиравшую белье на берегу канала Нара в городе Суккур, и утащил под воду. Рептилия схватила женщину за ногу. Но пострадавшую спас муж, который был рядом. Мужчина бросился в воду, рискуя собой, и вытащил жену из пасти крокодила.