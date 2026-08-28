Число жертв наводнения в Непале достигло 538

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 538 человек. Об этом сообщило издание The Kathmandu Press со ссылкой на данные Национального управления по снижению рисков стихийных бедствий.

Сотни людей остаются пропавшими без вести — в списках значатся 977 человек, среди которых 517 иностранцев.

Поисковые операции продолжаются, однако власти предупреждают, что окончательное число жертв может быть выше: тела находят далеко вниз по течению, а больницы в некоторых районах уже не справляются с потоком погибших. В Читване, где обнаружили 186 тел, морги рассчитаны лишь на 30-50 мест.

Пропавшими числятся 28 сотрудников полиции, а также туристы и местные жители. Власти проверяют, не добрались ли некоторые из тех, кто числится без вести, до безопасных мест. Спасательные работы продолжаются.

Ранее группа российских туристов успела покинуть опасный район Непала менее чем за сутки до мощного наводнения.