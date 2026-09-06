В Непале двух человек нашли живыми спустя 11 дней после наводнения
The Kathmandu Post: в Непале нашли двух выживших спустя 11 дней после наводнения
Спасатели обнаружили двух выживших спустя 11 дней после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post.
Одним из спасенных стал гражданин Китая, который оказался заблокирован в тоннеле гидроэнергетического проекта Upper Trishuli-1 в округе Расува.
Совместная группа непальских и иностранных спасателей обнаружила мужчину примерно в 225 метрах от входа в тоннель и вывела его наружу. После операции его направили на медицинское обследование.
В тот же день спасатели нашли 64-летнюю местную жительницу Чандику Шрестху. Она находилась на верхнем этаже дома в населенном пункте Бетравати округа Нувакот. Здание после наводнения оказалось почти полностью погребено под грязью и обломками.
Чтобы добраться до женщины, спасателям пришлось разбирать завалы. После обнаружения Шрестхе оказали первую помощь и доставили для дальнейшего лечения.
Разрушительное наводнение началось в Непале 26 августа. Потоки воды, грязи и камней уничтожили жилые дома, мосты и дороги, а также повредили объекты гидроэнергетики.