В Непале двух человек нашли живыми спустя 11 дней после наводнения

The Kathmandu Post: в Непале нашли двух выживших спустя 11 дней после наводнения

Спасатели обнаружили двух выживших спустя 11 дней после разрушительного наводнения в Непале. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post .

Одним из спасенных стал гражданин Китая, который оказался заблокирован в тоннеле гидроэнергетического проекта Upper Trishuli-1 в округе Расува.

Совместная группа непальских и иностранных спасателей обнаружила мужчину примерно в 225 метрах от входа в тоннель и вывела его наружу. После операции его направили на медицинское обследование.

В тот же день спасатели нашли 64-летнюю местную жительницу Чандику Шрестху. Она находилась на верхнем этаже дома в населенном пункте Бетравати округа Нувакот. Здание после наводнения оказалось почти полностью погребено под грязью и обломками.

Чтобы добраться до женщины, спасателям пришлось разбирать завалы. После обнаружения Шрестхе оказали первую помощь и доставили для дальнейшего лечения.

Разрушительное наводнение началось в Непале 26 августа. Потоки воды, грязи и камней уничтожили жилые дома, мосты и дороги, а также повредили объекты гидроэнергетики.