В небе над Эстонией вновь заметили дроны

Минувшей ночью в воздушном пространстве Эстонии вновь заметили дроны. Об этом сообщил начальник отдела стратегических коммуникаций Сил обороны республики полковник Уку Арольд, его слова привела телерадиокомпания ERR .

Их обнаружили радиолокационные станции и истребители, при этом сбивать не стали.

«С большой вероятностью, сегодня ночью мы имели дело со сбившимися с курса украинскими дронами», — предположил Арольд.

Он добавил, что сейчас угрозы для жителей республики нет.

В ночь на 25 марта один из украинских беспилотников, летевших в сторону российского порта Усть-Луга, врезался в трубу электростанции и взорвался в деревне Аувере недалеко от границы. Позже министр обороны Ханно Певкур заявил, что Эстония намеренно не сбивает дроны, опасаясь эскалации с Россией.