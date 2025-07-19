В Минюст США отправили отчет о фейках о вмешательстве России в выборы

В американский Минюст отправили отчет с доказательствами, что администрация Барака Обамы сфальсифицировала сведения о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом глава национальной разведки США Тулси Габбард сообщила в беседе с Fox News.

«Я передаю документы, <…> которые мы нашли и раскрыли, в Министерство юстиции для дальнейшего расследования, привлечения к ответственности и принятия мер», — заявила она.

Ранее стало известно, что сын действующего американского президента Дональд Трамп — младший публично призвал опровергнуть ложь о вмешательстве России в выборы в США. По его словам, фальсификация требовалась, чтобы навредить нынешнему лидеру Соединенных Штатов.