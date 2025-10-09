В НАТО запланировали провести учения у границы с Россией

FT: НАТО хочет провести учения на незащищенных участках у границы с Россией

В НАТО задумались о проведении военных учений на границе с Россией в рамках мер по противодействию якобы нарушениям воздушного пространства альянса российскими самолетами и беспилотниками. Об этом сообщила газета Financial Times .

По информации источника, речь идет о наиболее отдаленных и неохраняемых участках границы альянса. Какие именно участки затронут маневры, не уточняется.

Двое чиновников НАТО рассказали, что систематизация правил взаимодействия на восточном фланге стала одним из неотложных вопросов. Некоторые члены альянса предложили разрешать экипажам истребителей открывать огонь по воздушным целям, а другие настаивают, что сначала необходимо подтвердить наличие угрозы.

Ранее стало известно, что в НАТО также рассматривают возможность использования дешевых БПЛА при разработке так называемой «стены дронов» на восточных границах Евросоюза.