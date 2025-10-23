В НАТО заявили о готовности сбивать российские самолеты при одном условии

Рютте: НАТО будет уничтожать российские самолеты в случае угрозы

НАТО станет перехватывать российские самолеты в случаях нарушений ими воздушного пространства государств — членов блока. Об этом заявил генсекретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в беседе с каналом Fox News.

Однако, по его словам, уничтожать воздушные суда станут исключительно при наличии прямой угрозы. Во всех других случаях столь жесткой реакции не последует.

«Если они не представляют угрозы, их перехватят, а затем аккуратно выведут за пределы», — подчеркнул Рютте.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией. По его словам, страны — участницы альянса нарастили производство военной продукции.