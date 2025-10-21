Разведка раскрыла детали подготовки НАТО к войне с Россией

Страны НАТО озаботились наращиванием производства военной продукции и снабжением Союзных сил реагирования в рамках подготовки к войне с Россией. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил об этом на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Самарканде, сообщило РИА «Новости» .

«Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования», — сказал он.

По данным российской разведки, Североатлантический альянс запланировал кратно увеличить объемы производства военно-промышленного комплекса. Нарышкин сообщил также, что в рамках подготовки к конфликту муссируется миф о российской угрозе и регулярно отрабатываются мобилизационные мероприятия. Он объяснил, что Европа так и не адаптировалась к современным реалиям, привыкнув после Второй мировой войны жить под американским влиянием.

Ранее бывший главнокомандующий силами США в Европе Бен Ходжес назвал приоритетные цели НАТО в случае войны с Россией. По его прогнозу, Москва и Санкт-Петербург не заинтересуют союзные силы так, как Калининград и Севастополь.