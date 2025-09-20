Польша вернула на аэродромы поднятые из-за России истребители

Польские ВВС вернули самолеты на аэродромы после их подъема в воздух из-за якобы действий России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил страны в соцсети X.

Утром в субботу польские военные сообщили, что подняли в воздух дежурные самолеты на фоне активности России на Украине.

«Деятельность польской и союзнической авиации в нашем воздушном пространстве прекращена… Активизированные наземные системы ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы», — указала в пресс-службе.

Польские военные часто публикуют такие сообщения. Обычно это происходит, когда на Украине объявляют воздушную тревогу.

Ранее Пограничная служба Польши сообщила о якобы пролете российских истребителей над нефтяной платформой в Балтийском море. Представитель морского отдела Погранстражи Катаржина Пшибыш уточнила: платформа находится вне территориальных вод Польши, в ее экономической зоне.