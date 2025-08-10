В НАТО призвали решать вопрос членства Украины без России

Уитакер: решение о членстве Украины в НАТО должно приниматься без России

Вопрос о вероятном членстве Украины в НАТО должны решать члены альянса без участия России. Об этом телеканалу CNN заявил американский постпред в оборонном блоке Мэттью Уитакер.

«Относительно рассмотрения вопроса о членстве новой страны в НАТО, то не Россия принимает решение, а все 32 члена альянса, которые должны согласиться на прием единогласно», — напомнил он.

По словам Уитакера, на пути к вступлению Украины в НАТО еще есть «множество этапов». Постпред признал, что в ходе урегулирования украинского конфликта нужно принять такие условия, которые устроят обе стороны, в том числе Россию.

Кроме того, он не исключил участие главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина на Аляске, однако конечное решение пока не приняли.

Ранее в НАТО испугались конфликта с Россией к 2027 году.