В НАТО похвалили Зеленского за успехи в борьбе с коррупцией

Власти Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским смогли побороть коррупцию в стране. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его процитировало издание Clash Report в соцсети Х.

«Когда коррупция имеет место, важно, чтобы украинцы с ней разобрались. И они с ней разобрались», — сказал Рютте.

Генсек НАТО выразил уверенность, что Зеленский продолжит предпринимать все необходимые шаги для того, чтобы полностью искоренить коррупцию в стране.

Украину охватил коррупционный скандал, что повлекло череду отставок высокопоставленных чиновников. Президент США Дональд Трамп позже назвал коррупцию главной проблемой страны. По его словам, именно этот фактор мешает ей в переговорах по урегулированию конфликта.

Также в конце ноября стало известно об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака. До этого к нему с обысками нагрянули представители НАБУ и САП.