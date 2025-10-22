В НАТО назвали сумму поставок оружия США на Украину

Рютте: Украине уже передали оружие США на $2 млрд за счет европейских союзников

На сегодняшний день США отправили на Украину оружие на сумму более двух миллиардов долларов по схеме поставок за счет западных союзников. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы очень усердно работаем над этим проектом. Оружие на первые пару миллиардов долларов США уже поставлено на Украину», — сказал он.

Рютте напомнил, что американский лидер Дональд Трамп снова решил отправить оружие на Украину, но его оплатили европейские союзники.

По данным газеты Politico, из 32 стран НАТО закупать оружие у США для Украины согласились 20. Но в этом списке отсутствуют Великобритания, у которой нет свободных средств, и Франция. Журналисты считают, что французские власти не хотят тратить деньги на американскую технику.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев предположил, что поставки вооружений ВСУ будут продолжаться.