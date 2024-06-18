В НАТО назвали наиболее вероятного кандидата на пост главы альянса

Во главе Североатлантического альянса может встать Марк Рютте. В НАТО близки к согласованию его кандидатуры, сообщил нынешний руководитель блока Йенс Столтенбрег.

«После сегодняшнего заявления Орбана очевидно, что в альянсе приблизились к окончательному согласованию нового генсека. Считаю, что это хорошая новость. Марк Рютте — очень сильный кандидат, имеющий большой опыт премьер-министра, близкий друг и коллега», — заявил он на совместной пресс-конференции вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Столтенберг выразил уверенность, что в НАТО скоро определят его преемника. Глава альянса добавил, что это хорошо как для самого блока, так и для него самого.

О том, что покидающий пост премьер-министра Нидерландов Рютте станет новым генсеком Североатлантического альянса, заявил и голландский телеканал NOS.

По данным журналистов, его кандидатуру скоро поддержит президент Румынии Клаус Йоханнис. Последний был единственным соперником Рютте в борьбе за этот пост.

«Теперь, когда Венгрия также полностью поддерживает кандидатуру Рютте, нам остается только дождаться реакции единственного оппозиционного кандидата — президента Румынии», — указал телеканал.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что страна готова поддержать выдвижение Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО. Его заявление прозвучало на фоне обещаний Рютте придерживаться договоренности венгерской стороны с альянсом о том, что государство не будет направлять силы для участия в операциях блока по поддержке Украины за пределами территории НАТО, и его также не обяжут оказывать таким действиям финансовую поддержку.