Стало известно об условиях сделки потенциального генсека НАТО с Венгрией

FT: Рютте на посту генсека НАТО разрешит Венгрии не поддерживать Украину

Фото: РИА «Новости»

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал в случае вступления в должность генсека НАТО сделать исключение для Венгрии и не заставлять участвовать в операциях в поддержку Украины. О сделке сообщила газета Financial Times.

«[Рютте] пообещал, что во время его пребывания на посту генсека НАТО Венгрия будет иметь право отказаться от деятельности альянса в поддержку Украины, проводимой за пределами территории ее членов», — заявил автор статьи.

По информации издания, политик сделал это предложение премьер-министру Виктору Орбану в надежде занять высокий пост. Венгерские власти критиковали позицию Рютте по обязательному участию всех членов альянса в военных операциях за пределами НАТО.

Йенс Столтенберг заявлял о желании покинуть пост генсека. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил «Известиям», что независимо от личности руководителя стратегия альянса останется прежней.

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