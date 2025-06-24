В НАТО испугались, что Россия нападет на альянс через пять лет

Рютте: Россия потенциально может атаковать НАТО через пять лет

Россия потенциально может атаковать Североатлантический альянс через пять лет, если западные страны не усилят оборонные инвестиции в ближайшее время. Такое мнение выразили начальник Генштаба Германии и «другие высокопоставленные военные руководители», заявил секретарь НАТО Марк Рютте.

По его словам, если бы Россия напала сейчас, то ответ блока был бы «разрушительным», и в Москве это понимают.

Также он призвал обратить внимание на Китай, который сейчас активно наращивает военные силы: флот КНР по численности уже сравнялся с американским, а к 2030 году может достичь 450 кораблей.

«К 2030 году у нас будет тысяча ядерных боеголовок, и мы должны быть уверены и убедиться, что мы сможем защититься от них», — объяснил генсек.

Как отметил RT, Россия готова реагировать на угрозы безопасности со стороны НАТО, речь идет о планах блока нарастить системы ПРО и ПВО. Замглавы МИД Александр Грушко отмечал, что пока неясно, как быстро альянс реализует эту задачу, однако российская сторона будет принимать меры против любых враждебных действий блока.

Ранее Рютте испугал лидеров стран НАТО призывом учить русский. По его словам, знание языка понадобится, если государства не поднимут военные расходы до 5% ВВП.