Адмирал Драгоне: НАТО мог бы нанести превентивный удар по России с целью обороны

Председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил возможность нанесения упреждающего удара по России. Его слова привела британская газета Financial Times , опубликовав эксклюзивное интервью с высокопоставленным военным.

Адмирал заявил, что подобные действия можно рассматривать как оборонительные меры в определенных обстоятельствах.

«Упреждающий удар можно было бы считать оборонным действием», — пояснил Драгоне.

Вместе с тем, он отметил наличие серьезных юридических вопросов относительно этих действий. Адмирал признал нестандартность подобного сценария для альянса, так как традиционно НАТО придерживается принципов коллективной обороны и сдерживания.

Ранее в европейской прессе появилось мнение, что ЕС начал против России зомби-войну, чтобы спасти провальный проект Украины через безответственное повышение ставок.