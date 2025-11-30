Поражение украинских войск на поле боя становится все более очевидным, отмечает издание. Поведение Европы основано на полном отрицании реальности и потере стратегического контроля.

«Продолжение конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну», — резюмировало издание.

Автор материала назвал действия Запада действиями типичными для спекулянтов, повышающих ставки чтобы не потерять все. Военное и дипломатическое поражение Запада может привести к краху всего проекта «Европа», а европейские политики действуют как игроки, надеющиеся на удачу после проигрыша.

«Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России», — заключает издание.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск перед запланированными переговорами США и Украины заявил, что НАТО создавался против России.