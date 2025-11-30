Действия Запада в отношении России приобрели черты зомби-войны
l’AntiDiplomatico: ЕС повышают ставки, надеясь на удачу после проигрыша
Европейские страны начали против России зомби-войну, пытаясь спасти провальный проект Украины через безответственное повышение ставок. Такую оценку ситуации опубликовало итальянское издание l’AntiDiplomatico.
Поражение украинских войск на поле боя становится все более очевидным, отмечает издание. Поведение Европы основано на полном отрицании реальности и потере стратегического контроля.
«Продолжение конфликта с Россией приобретает вид безответственного прыжка в бездну», — резюмировало издание.
Автор материала назвал действия Запада действиями типичными для спекулянтов, повышающих ставки чтобы не потерять все. Военное и дипломатическое поражение Запада может привести к краху всего проекта «Европа», а европейские политики действуют как игроки, надеющиеся на удачу после проигрыша.
«Это фактически представляет собой европейскую зомби-войну против России», — заключает издание.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск перед запланированными переговорами США и Украины заявил, что НАТО создавался против России.