На предстоящем двухдневном саммите НАТО, который пройдет 24–25 июня в Гааге, союзники намерены принять «смелые решения». Об этом заявил секретарь НАТО Марк Рютте .

«Лидеры союзников будут принимать смелые решения для укрепления нашей коллективной обороны, делая НАТО более сильным, справедливым и смертоносным альянсом», — сказал он.

Одним из главных вопросов для обсуждения станет утверждение нового плана инвестиций в оборону, в рамках которого планируется увеличить объем инвестиций до пяти процентов вместо текущих двух.

Кроме того, это решение будет сопровождаться наращиванием оборонной промышленности, укреплением безопасности и созданием новых рабочих мест.

Ранее Рютте заявил, что Россия якобы может атаковать Североатлантический альянс через пять лет, если западные страны не усилят оборонные инвестиции в ближайшее время.