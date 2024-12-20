В МВФ связали экономический рост в РФ с увеличением потребления и зарплат

Международный валютный фонд зафиксировал быстрый рост зарплат россиян и сильное частное потребление в России. Об этом заявила директор по коммуникациям фонда Джули Козак на брифинге 19 декабря, сообщило РИА «Новости» .

«Рост [российской экономики] обусловлен сильным частным потреблением, поддерживаемым очень жестким рынком труда, быстрым ростом заработных плат и оживленным ростом кредитования», — сказала она.

Козак добавила, что экономический рост поддерживается «сильными корпоративными инвестициями». Она также отметила, что в этом году экономика РФ переживала перегрев. МВФ планирует обновить свой прогноз в начале 2025 года.

В начале ноября бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин рассказал, что крупные западные страны хотели бы понять, как российская экономика не развалилась под «нажимом их драконовских санкций».