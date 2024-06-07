В МУС отправили запрос на арест Медведева, Соловьева и Симоньян

Запрос на выдачу ордеров российским журналистам и политикам направила в Международный уголовный суд Международная федерация прав человека (FIDH). Об этом говорится в официальном заявлении организации.

В список включили журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, комментатора Сергея Мардана, главного редактора RT Маргариту Симоньян, генерального директора международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и первого заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Громова.

Авторы сообщения обвинили группу в «преступном языке ненависти», который используется для продвижения антиукраинской повестки в российских СМИ.

В FIDH сослались на 15-ю статью Римского статута, которая осуждает призывы к насилию на основе национальной принадлежности и приравнивает их к преступлению против человечности. Организация потребовала от МУС выдать ордера на арест всех перечисленных в списке россиян, а также начать расследование.

Россия не входит в число стран, ратифицировавших Римский статут.

FIDH — неправительственная правозащитная организация, основанная в 1992 году. По данным РИА «Новости», финансирование она получает из фонда американского миллиардера Джорджа Сороса.

Организация имеет статус консультанта при Экономическом и Социальном советах ООН, а также относится к Совету Европы и имеет право подавать жалобы в Европейский комитет по социальным правам.

Ранее в СМИ разошлась информация о том, что фонд Клуни запустил процедуру ареста работающих в Европе российских журналистов. С таким заявлением выступила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат. Опроверг заявление основатель фонда, американский актер Джордж Клуни, который заявил, что его сотрудницу неправильно поняли.