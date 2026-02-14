Президент Украины Владимир Зеленский снова отметился, заставив спикеров и гостей Мюнхенской конференции по безопасности ждать на улице проезда его кортежа. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В целях обеспечения безопасности на территорию проведения форума пускали только по бейджику участников. При этом необходимо было преодолеть два ряда металлических заграждений и живой кордон из полицейских.

Неожиданно силовики по сигналу установили дополнительную линию металлических заграждений, перестав пропускать к КПП даже участников конференции. Буквально за минуту у прохода собрались два десятка человек. Более половины попытались пройти на территорию форума.

«Ждем Зеленского», — говорил по телефону по-польски один из участников конференции с бейджиком спикера.

Главу киевского режима пришлось ждать более 10 минут. Полицейские убрали третью линий заграждений после того, как его кортеж проехал к отелю Bayerischer Hof. Возможностью покинуть территорию форума воспользовались еще около 10 человек.

Ранее жители Мюнхена провели многотысячную демонстрацию против проведения конференции по безопасности, а также за мирные переговоры и против оказания военной помощи Украине.