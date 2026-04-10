В Мьянме пропала очередная россиянка

В Мьянме пропала приехавшая на заработки россиянка 1999 года рождения

Российские дипломаты в Мьянме ищут россиянку, которая в 2025 году приехала в страну по приглашению на работу и пропала. Об этом РИА «Новости» сообщил заведующий консульским отделом посольства в Янгоне Дмитрий Борисов.

«В консульский отдел посольства России в Мьянме в августе 2025 года поступило обращение относительно оказания помощи гражданке Российской Федерации 1999 года рождения», — сказал он.

Заявители указали, что девушка отправилась в Мьянму на работу, однако затем ее обманным путем вывезли в Шанскую национальную область, граничащую с Китаем, Лаосом и Таиландом.

«Мьянманские правоохранительные органы с привлечением общественных организаций продолжают поиск. Посольство России держит вопрос на контроле и взаимодействует с местными органами власти», — отметил Борисов.

Ранее россиянку спустя пять месяцев спасли из плена в мошенническом кол-центре Мьянмы.