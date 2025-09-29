Полицейский в Индии обокрал грабителя

В Индии женщину-полицейского отстранили от работы за кражу денег у вора и участие в контрабанде песка. Об этом сообщил The Hindu .

Инспектор участка Раманатам в штате Тамилнад оставила себе изъятые у 39-летнего грабителя 75 тысяч рупий (около 71 тысячи рублей), не зарегистрировав должным образом. Эти деньги подозреваемый выручил с продажи золотой цепочки, которую отобрал у 60-летней женщины.

Расследование показало, что это не единственный случай. Полицейские узнали о связях инспектора с контрабандистами песка. По рекомендации суперинтенданта ее отстранили от работы.

