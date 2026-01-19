В мире накопилось рекордное за 10 лет количество нераспроданного алкоголя

В мире накопилось нераспроданного алкоголя на 22 миллиарда долларов — больше, чем за предыдущие 10 лет. Об этом сообщило издание Financial Times .

Это объясняется падением спроса на виски, коньяк и текилу. В результате производители вынуждены снижать цены и объемы производства, в том числе консервировать предприятия, чтобы не наращивать количество дополнительно.

В прошлом году руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отметил, что в России снижается потребление крепкого алкоголя. По его словам, люди начинают переходить на более мягкие напитки, такие как пиво и вино. При этом статистика учитывает только легальное спиртное, купленное в магазинах, а точные объемы потребления самогона остаются неизвестными.