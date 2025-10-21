Руководитель WineRetail Ставцев связал снижение потребления крепкого алкоголя в России с переходом на мягкие напитки

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев в беседе с ИА НСН прокомментировал снижение потребления алкоголя в России, отмеченное Росстатом и другими ведомствами. Он указал, что падение потребления крепкого алкоголя, например, водки и коньяка, может быть связано с переходом россиян на более мягкие напитки, такие как пиво и вино.

Ставцев подчеркнул, что расчеты, основанные на чистом спирте, не отражают реальных привычек россиян. Он отметил, что статистические данные включают только легальный алкоголь, не учитывая домашнее вино и самогон, что может привести к недооценке реального уровня потребления.

По его словам, потребители стали отдавать предпочтение легким напиткам, таким как пиво и вино, что снижает среднее потребление чистого спирта на душу населения. Он привел статистику, согласно которой россияне ежегодно выпивают около 750 миллионов литров вина, 800 миллионов литров водки и около девяти миллиардов литров пива и пивных напитков.