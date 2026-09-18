В мире началась эпоха дефицита пресной воды

Человечество вступает в эпоху структурного дефицита воды. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

По данным ООН, 2025 год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет по уровню речного стока. Запасы пресной воды на суше сокращаются с середины 2010-х. Кириллов отметил, что Россия выступает за деполитизацию темы воды и прагматичное сотрудничество с другими странами.

«Термин „водное банкротство“ новый, требующий осмысления. В России есть вододефицитные регионы, в которых Росводресурсы ведут работу по гарантийному обеспечению водой», — сказал он.

Водный потенциал России ограничен неравномерностью распределения, сезонностью и трансграничным характером водных объектов, заключил Кириллов.

В начала августа в Германии уровень воды в реке Рейн опустился ниже минимальных значений за всю историю наблюдений из-за аномальной жары. Свыше 100 городов ограничили потребление воды.