В Минстрое США показали целующего ноги Маску Трампа

Хакеры взломали телевизор в Министерстве жилищного строительства и городского развития США и показали видеоролик, в котором президент США Дональд Трамп целует ноги миллиардеру Илону Маску. Кадры опубликовало издание New York Post.

Видео транслировали по телевизору в кафетерии главного здания Минстроя. При этом на экране хакеры разместили надпись: «Да здравствует настоящий король». Предположительно, ролик создал искусственный интеллект.

Анонимный источник Wired сообщил, что видеозапись транслировали сразу на нескольких экранах. Сотрудники министерства вручную выключали каждый из них, чтобы остановить воспроизведение ролика.

Ранее Трамп пожаловался на попытки СМИ рассорить его с главой департамента государственной эффективности Илоном Маском. Американский лидер отметил, что некоторые журналисты плохи в попытках разрушить отношения с миллиардером, иначе бы он не смог стать президентом.