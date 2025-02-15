Президент США рассказал о влиянии СМИ на их отношения с Маском

Президент США Трамп заявил о попытках СМИ рассорить его с Маском

Президент США Дональд Трамп заявил о попытках некоторых СМИ рассорить его с миллиардером, главой департамента государственной эффективности (DOGE) Илоном Маском. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Fox News .

Трамп рассказал о беседе с миллиардером. Он сообщил, что Маск позвонил и предупредил, что отдельные СМИ пытаются их разлучить.

«Без сомнений», — ответил президент США.

Трамп подчеркнул, что эти СМИ плохи в попытках разрушить отношения с главой DOGE, иначе бы он не смог стать президентом.

В интервью телеканалу Трамп и Маск добавили, что на самом жители США умны и понимают, что президентская администрация и DOGE совместно работают над сокращением излишних расходов федерального правительства.

Ранее Трамп потребовал от агентства Reuters вернуть в бюджет страны девять миллионов долларов, полученные от прежней администрации Белого дома на изучение «социального введения в заблуждение в больших масштабах».