В Минске показали новый графический знак белорусского рубля

Нацбанк Белоруссии показал новый графический символ национальной валюты — белорусского рубля. Об этом сообщило агентство БелТА .

Победителем конкурса на разработку нового символа стал Василий Щебетун. Его проект получил наивысший общий балл. В качестве награды автору вручили сертификат на сумму три тысячи белорусских рублей (более тысячи долларов).

Как уточнили в пресс-службе регулятора, графический символ выполнен на основе заглавной кириллической буквы «Б», являющейся первой буквой в слове «Беларусь». Это создает прямую связь между знаком и государством с его валютой.

В центре расположена горизонтальная черта, параллельная верхнему штриху.

«Графический знак гармонично вписывается в международную систему графических знаков мировых валют. Его использование способствует повышению доверия к белорусскому рублю», — отметили в Нацбанке.

