В Минюсте указали на попытки Запада дестабилизировать обстановку в России

Усилия западных государств в ближайшее время будут сконцентрированы на дестабилизации внутренней обстановки в России. Такое мнение выразил заместитель министра юстиции Олег Свириденко на Петербургском международном юридическом форуме, его процитировал ТАСС .

По его словам, в условиях проведения специальной военной операции страны Запада не откажутся от своих известных целей, однако все попытки в истории внешнего захвата страны оказались неудачными.

«Поэтому все усилия будут направлены на внутреннюю обстановку в стране, на дестабилизацию», — объяснил Свириденко.

Он подчеркнул, что Россия будет должным образом реагировать на любые враждебные акции со стороны Запада. До этого о похожем говорил российский лидер Владимир Путин. Он отмечал, что Россия готова оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы.