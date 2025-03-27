В Минфине США допустили переподключение России к SWIFT

Бессент: США могут обсудить возврат РФ к SWIFT на фоне переговоров по Украине

Власти США готовы рассмотреть возвращение России в международную банковскую систему SWIFT в контексте урегулирования украинского конфликта. Об этом телеканалу Fox News заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

«Все обсуждаемо», — сказал он.

Бессент добавил, что США могут как смягчить, так и ужесточить санкции против России. Это будет зависеть от хода переговоров по урегулированию украинского конфликта.

До этого глава ВТБ Андрей Костин высказался, что SWIFT уже никому не нужен. По его мнению, у России и других стран имеются современные системы расчетов, которые надо продолжать развивать.

Еще несколько лет назад SWIFT считалась основной системой обработки платежей в мире. Сейчас в России действует Система передачи финансовых сообщений, к которой подключены более 580 банков и компаний. При этом свыше четверти из них — нерезиденты.

Ранее на сайте Кремля анонсировали частичное возвращение системы SWIFT в Россию, пояснив, что с ряда российских банков будут сняты санкции. Об этом договорились делегации РФ и США в Эр-Рияде.