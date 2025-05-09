В МИД заявили об ожиданиях от диалога с Ватиканом после избрания нового папы римского

Захарова оценила перспективы диалога с Ватиканом после избрания Льва XIV

Россия рассчитывает, что после избрания нового папы римского Россия и Святой престол продолжат поступательно развивать свой диалог, как и прежде опираясь на принципы равноправия и взаимного уважения, заявила представитель МИД Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликовали на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Отношения между Россией и Святым престолом традиционно отличаются конструктивным и взаимоуважительным характером», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя МИД, в основе российско-ватиканского диалога всегда лежала общая приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям.

Также она отметила созвучность подходов сторон по многим вопросам глобального развития и искреннее стремление к построению более справедливого миропорядка.

Отдельно дипломат оценила взаимодействие с Ватиканом в решении гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса, назвав его конструктивным.