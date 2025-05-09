Сегодня 02:13 Уроженец США на папском престоле. Чем известен новый понтифик Лев XIV Конклав избрал папой римским Роберта Фрэнсиса Прево, выбравшего имя Лев XIV 0 0 0 Фото: STEFANO CAROFEI/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com Мир

США

Священники

Папа римский

Латинская Америка

Лев XIV

Полиглот, уроженец США и гражданин Перу — все это 267-й глава Римско-католической церкви и первый папа римский, рожденный в США, Роберт Фрэнсис Прево, взявший себе имя Лев XIV. В отличие от своего предшественника — иезуита, новый понтифик — член ордена Святого Августина. 360.ru узнал все, что известно о новом папе римском, который начал свое первое обращение к пастве со слов «Помогите нам построить мосты».

Долгий путь к вере

Роберт Фрэнсис Прево родился и вырос в самом депрессивном районе в южной части Чикаго в семье священника-катехизатора Луи Мариуса Прево французско-итальянского происхождения и сотрудницы библиотеки Милдред Мартинес, имеющей испанские корни.

Под влиянием отца он стал священником в 27 лет. Получил докторскую степень по каноническому праву в Папском университете Святого Фомы Аквинского в Риме.

Фото: Carlos Garcia Granthon/ Source: ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

В 1985 году он присоединился к ордену Святого Августина и отправился в Перу сначала в качестве миссионера, а уже после приходским священником в один из беднейших районов города Чулуканас. Прево быстро наладил контакты с местным сообществом, а спустя несколько лет получил перуанское гражданство. Особое внимание священник уделял социальной справедливости и защите уязвимых групп. В 1999 году его избрали настоятелем провинции августинцев Среднего Запада США. Так после долгого путешествия священник вернулся домой. Но он постоянно ездил в Перу, поддерживая местную миссию и паству.

Окончательно в республику Прево вернулся в 2014 году, когда папа римский Франциск сначала назначил его апостольским администратором, а после епископом, то есть фактически церковным иерархом всей страны.

Фото: Stefano Spaziani/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

После он занял пост второго вице-президента Перуанской епископальной конференции, укрепив свое влияние на национальной религиозной арене. В 2019 году Папа Франциск назначил его членом Конгрегации духовенства, а годом позже Прево вошел в Конгрегацию епископов. Ключевое назначение произошло в 2023 году, когда папа Франциск назначил священника префектом дикастерии епископов и президентом Папской комиссии по Латинской Америке. Коллеги Прево из-за страны происхождения и долгой работы в Перу придумали для него прозвище «латинский янки».

Главный скандал в истории нового папы

В 2022 году Прево стал фигурантом крупного скандала. Журналисты выяснили, что в конце 90-х, занимая пост настоятеля провинции августинцев Среднего Запада, он разрешил бывшему священнику Джеймсу Рэю проживать в монастыре, причем рядом с католической школой для мальчиков.

Фото: Natalia Ortiz Mantilla/dpa / www.globallookpress.com

Дело в том, что Рэй за 10 лет до этого проходил по делу о домогательствах к несовершеннолетним. Это вызвало серьезные вопросы о безопасности детей, а также обвинения в адрес Прево, который не дал ход расследованию.

Короткий конклав

Выборы нового папы римского оказались достаточно короткими и заняли у прибывших на конклав кардиналов всего два дня. В такие же сроки когда-то избрали Бенедикта XVI и Франциска.

Фото: Oliver Weiken/dpa / www.globallookpress.com

Взявший себе имя Лев XIV новый 69-летний понтифик выступил на испанском и итальянском языке с речью о мире, инклюзивности, необходимости диалога и духе своего предшественника, которому он выразил благодарность.

В своей речи он вспомнил концепцию синодального пути, которую продвигал Франциск, за что его сильно критиковало консервативное священство. Идея заключается в том, что Церковь является сообществом, которое совершает паломничество к царству Божьему.

Фото: marco iacobucci/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Но в отличие от своего предшественника, который очень лояльно относился ко всем верующим, еще в 2012 году Лев XIV раскритиковал однополые пары как явление, противоречащее Евангелию. При этом он активно выступал в защиту мигрантов и поддерживал реформаторский курс, начатый Франциском. Выбор своего имени Прево объяснил отсылкой к папе римскому Льву Великому, который занимался укреплением церкви и Льву XIII, продвигавшему социальное учение в период трансформации католической церкви в середине XIX века.