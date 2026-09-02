В МИД заявили об отсутствии пределов деградации отношений России с ФРГ

У отношений России и Германии нет пределов деградации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».

«Пока нет пределов этой деградации, судя по тому, как идут дела, какие шаги предпринимают», — отметил дипломат на полях ВЭФ.

Накануне министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страна закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор о деятельности Русского дома в Берлине.

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала действия Германии в отношении российского генконсульства словами «Берлин фактически уничтожает все положительное, что было в отношениях между странами».