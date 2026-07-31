В МИД заявили о нескрываемой подготовке Европы к войне с Россией
Замглавы МИД Грушко: Европа открыто готовится к войне с Россией
Страны Европы готовятся к войне с Россией и не скрывают этого. Такое заявление сделал замглавы МИД Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».
«Европейцы готовятся к войне с Россией, они этого не скрывают. Они публично говорят», — подчеркнул дипломат.
Так он прокомментировал грядущие совместные учения Германии и Франции.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на слова главы евродипломатии Каи Каллас о якобы угрозе России странам Европы фразой «Хорошая новость в том, что фобии лечатся».
В министерстве также подчеркивали, что Россия не планирует ни на кого нападать.
До этого Каллас заявила, что Европа собирается повышать свою обороноспособность.