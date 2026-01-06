Крупнейший завод Индии останется без российской нефти в январе

Reliance Industries, ведущий индийский частный нефтепереработчик, опроверг информацию Bloomberg о трех судах, которые везут российскую нефть на завод компании в Джамнагаре. Об этом нефтекомпания заявила в соцсети X.

«За последние примерно три недели нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries в Джамнагаре не принимал никаких партий российской нефти и не ожидает поставок сырой нефти из России в январе», — говорится в сообщении.

По данным Reuters, если поставки прекратятся, импорт российской нефти в Индию в январе сократится до менее чем одного миллиона баррелей в сутки. Это станет самым низким показателем за последние годы.

Reliance Industries, которой владеет Мукеш Амбани, один из самых богатых людей Индии и близкий союзник премьер-министра Нарендры Моди, заявляет, что ее завод является крупнейшим в мире.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предъявила временные жесткие требования к временному президенту Венесуэлы Дельси Родригес. Среди них — прекращение поставок нефти странам, которые не поддерживают США. Американские власти потребовали от Родригеса активизировать борьбу с наркотрафиком и изгнать иранских и кубинских агентов.